“गद्दारी करनेवाले विधायक अपने बाप की औलाद नहीं, वह वर्ण शंकर” MP में क्रास वोटिंग पर उखड़े कांग्रेस एमएलए

Meenakshi Natarajan- मध्यप्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिनमें से 2 अभी बीजेपी के पास है। पार्टी ने अपने पुराने सांसदों की जगह इस बार दो नए नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उनके नामांकन पत्र भी जमा करा दिए हैं। इधर कांग्रेस की 1 सीट है जिसके लिए हाईकमान ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह द्वारा खाली की जा रही इस सीट पर भी बीजेपी की नजर है। कांग्रेस की इस राज्यसभा सीट को छीनने के लिए बीजेपी नेता क्रास वोटिंग की जुगत भिड़ा रहे हैं। इससे कांग्रेसी बेचैन हैं। श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने पार्टी विधायकों को चेताया। उन्होंने कहा कि गद्दारी करनेवाले विधायक अपने बाप की औलाद नहीं।