MP में कांग्रेस की राज्यसभा सीट छीनने की पुख्ता तैयारी, बीजेपी ने दो नेताओं के नामांकन दस्तावेज बनवाए

Rajyasabha Election- मध्यप्रदेश में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। शनिवार को अपने दोनों घोषित प्रत्याशियों के नामांकन के 6 घंटे बाद भाजपा ने अपने विधायकों को भोपाल नहीं छोडऩे का अल्टीमेटम देकर तीसरी सीट पर दावेदारी पर अघोषित मुहर लगा दी। यह अल्टीमेटम सीएम हाउस पर देर शाम हुई विधायक दल की बैठक में दिया। प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई विधायक भोपाल न छोड़ें। भाजपा से तीसरी सीट के लिए सोमवार शाम 5 बजे तक नामांकन हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की सीट छीनने के लिए बीजेपी ने अपने दो वरिष्ठ नेताओं के नामांकन के लिए दस्तावेज बनवा लिए हैं। इनमें से एक अनुभवी हैं जबकि एक अन्य इंदौर इलाके के युवा नेता हैं। अपने दोनों संभावित उम्मीदवारों को बीजेपी संगठन ने भोपाल बुला लिया है।