भोपाल

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट, जारी किए नए निर्देश

Confidential report- एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट सामने आया है।

भोपाल

Aug 29, 2025

New instructions on confidential report of employees in MP
New instructions on confidential report of employees in MP

Confidential report- एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने के संबंध में विस्तार से बताया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी अपने गोपनीय प्रतिवेदन "परिचय" में ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसमें स्व-मूल्यांकन की भी सुविधा है। प्रदेशभर के महाविद्यालयों और संचालनालय में पदस्थ सभी शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए ये निर्देश लागू होंगे। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2024-25 के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरकर निर्धारित कार्यवाही पूरी की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने गोपनीय प्रतिवेदनों के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी है। इसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन और गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रणाली से भरे जाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासकीय विभाग के निर्देशों के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी वर्ष 2024-25 के लिए अपने गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इसके लिए परिचय (Parichay) पर लॉगिन करने के लिए अधिकारी, कर्मचारियों को क्रमबद्ध प्रकिया से गुजरना होगा।

सरकारी ई-मेल आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग

पहली बार लॉगिन करने के लिए Parichay पर स्वयं की सरकारी ई-मेल आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग करना होगा। स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं मोबाइल OTP के माध्यम से भी Parichay पर लॉगिन किया जा सकता है। लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर Parichay पर पासवर्ड रिसैट किया जा सकता है।इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कर्मचारी, अधिकारी एनआईसी के जिला सहायता केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।

29 Aug 2025 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट, जारी किए नए निर्देश

