एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट, जारी किए नए निर्देश

Confidential report- एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने के संबंध में विस्तार से बताया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी अपने गोपनीय प्रतिवेदन "परिचय" में ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसमें स्व-मूल्यांकन की भी सुविधा है। प्रदेशभर के महाविद्यालयों और संचालनालय में पदस्थ सभी शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए ये निर्देश लागू होंगे। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2024-25 के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरकर निर्धारित कार्यवाही पूरी की जाएगी।