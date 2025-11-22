Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव, वरिष्ठ नेता को किया निष्कासित, नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी कीं

MP BJP- बीजेपी में 3 नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां, जिलास्तर पर एक नेता को पार्टी से बाहर किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 22, 2025

New office bearers appointed in MP BJP

New office bearers appointed in MP BJP- image social media

MP BJP- मध्यप्रदेश में टीम बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्यस्तर पर तीन नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है जबकि जिलास्तर पर एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति की है। प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये नियुक्तियां की हैं। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इधर देवास जिले के एक वरिष्ठ नेता पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जहां एक ओर संगठन कार्यों के लिए प्रदेशभर का दौरा करने में लगे हैं वहीं अपनी टीम को भी लगातार विस्तारित कर रहे हैं। राज्य में हाल ही में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कुछ अन्य अहम ​पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं।

इसी क्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा तीन और वरिष्ठ नेताओं को अहम पदों का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में आशुतोष तिवारी की नियुक्ति की गई है। वे पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का प्रभार देखेंगे। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मोर्चा प्रभारी की नियुक्ति भी की है, मनोरंजन मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे राज्य बीजेपी के सभी मोर्चों का प्रभार देखेंगे।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वरिष्ठ नेता जितेंद्र लिटोरिया को भी अहम दायित्व दिया है। उन्हें कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है। इस प्रकार जितेंद्र लिटोरिया को प्रदेश कार्यालय के साथ ही राज्यभर के जिला कार्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों नए पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।

देवास में दिखाई सख्ती, वरिष्ठ नेता को बाहर किया

एक ओर जहां प्रदेश संगठन में नए नेताओं को अहम दायित्व दिया गया है वहीं दूसरी ओर देवास जिले में एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से बाहर भी किया गया है। यहां के हाट पिपल्या के प्रीतम सिंह सोलंकी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर यह फैसला लिया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने प्रीतम सिंह सोलंकी के निष्कासन के संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोलंकी पर दर्ज केस बीजेपी के नैतिक मूल्यों के विपरीत है।

Published on:

22 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव, वरिष्ठ नेता को किया निष्कासित, नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी कीं

