एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव, वरिष्ठ नेता को किया निष्कासित, नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी कीं

MP BJP- मध्यप्रदेश में टीम बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्यस्तर पर तीन नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है जबकि जिलास्तर पर एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति की है। प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये नियुक्तियां की हैं। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इधर देवास जिले के एक वरिष्ठ नेता पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है।