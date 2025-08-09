एमपी को नई स्लीपर वंदेभारत की बड़ी सौगात, तीन राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी प्रीमियम ट्रेन

Vande Bharat Sleeper- मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने को है। प्रदेश को नई स्लीपर वंदेभारत की बड़ी सौगात मिली है। यह प्रीमियम ट्रेन तीन राज्यों एमपी, यूपी और बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। नई वंदेभारत स्लीपर भोपाल से पटना के बीच चलेगी जिसकी स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ट्रेन के संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार भोपाल पटना वंदेभारत स्लीपर ट्रेन के दिसंबर में चालू हो जाने की संभावना है।
एमपी की राजधानी भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा बढ़नेवाली है। इस रूट पर चलनेवाली ट्रेनों में भी सालभर वेटिंग बनी रहती है। भोपाल पटना स्लीपर वंदेभारत से न केवल भीड़भाड़ से निजात मिलेगी बल्कि सफर का समय भी खासा कम हो जाएगा।
वंदेभारत चेयरकार के बाद रेलवे ने वंदेभारत स्लीपर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की थी। देश की प्रारंभिक स्लीपर वंदे भारत में से एक ट्रेन एमपी को भी मिलेगी। 20 कोच की इस प्रीमियम ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच रहेंगे। स्लीपर कोच से भोपाल और पटना के बीच का लंबा सफर आरामदायक साबित होगा।
भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार भोपाल पटना स्लीपर वंदेभारत के संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) सौरभ कटारिया ने बताया कि अंतिम स्वीकृति मिलते ही स्लीपर वंदेभारत का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बता दें कि भोपाल पटना वंदेभारत स्लीपर ट्रेन करीब एक साल ही स्वीकृत हो चुकी है। इस ट्रेन के चालू हो जाने से एमपी की राजधानी भोपाल की यूपी और बिहार के प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेमी हाइस्पीड वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन में यात्रियों को न केवल मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उनके समय की भी खासी बचत होगी। स्लीपर कोच में वंदेभारत का सफर और आसान हो जाएगा।