एमपी को नई स्लीपर वंदेभारत की बड़ी सौगात, तीन राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी प्रीमियम ट्रेन

Vande Bharat Sleeper- मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने को है। प्रदेश को नई स्लीपर वंदेभारत की बड़ी सौगात मिली है। यह प्रीमियम ट्रेन तीन राज्यों एमपी, यूपी और बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। नई वंदेभारत स्लीपर भोपाल से पटना के बीच चलेगी जिसकी स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ट्रेन के संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार भोपाल पटना वंदेभारत स्लीपर ट्रेन के दिसंबर में चालू हो जाने की संभावना है।