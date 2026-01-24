कुत्तों का निवाला बनने से बचा नवजात, कड़ाके की ठंड में खुले में छोड़ गए परिजन

Rajgarh- MP के राजगढ़ में बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच एक नवजात ठिठुरता हुआ गमछे में लिपटा मिला। उसके रोने की आवाज आई तो ग्रामीणों की नजर पड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। नवराज का अब उपचार चल रहा है और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के बरुखेड़ी गांव में यह घटना हुई। शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के बीच गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर खुले में जमीन पर एक नवजात शिशु पड़ा मिला। मासूम शाॅल और पीले गमछे में लिपटा हुआ था, जबकि उससे करीब 50 फीट की दूरी पर दो कुत्ते बैठे हुए थे। किसी अनहोनी के पहले ही वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण को नवजात के तेज रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर देखा तो मासूम अकेला पड़ा मिला। ग्रामीण ने तत्काल अन्य लोगों को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान एक महिला ने आगे बढ़कर नवजात को गोद में लिया और सुरक्षित किया, जिससे उसकी जान बच सकी।