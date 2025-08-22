भोपाल की ऐतिहासिक झील को बचाने NGT सख्त, दिलकश मस्जिद समेत हटाए जाएंगे अन्य अतिक्रमण

11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बनवाई गई यह झील आज भी भोपाल की आधी से ज्यादा आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती है। इसे रामसर साइट (अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) का दर्जा भी मिला हुआ है। यह स्थल 266 पक्षियों और 700 पौधों का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर झील पर अतिक्रमण और गंदगी बढ़ती रही तो, आने वाले वर्षों में इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।