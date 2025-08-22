भोपाल की रफ्तार तेज करेगी मेट्रो… अक्टूबर में दौड़ेगी

Bhopal Metro Big Update: राजधानी के लोगों को अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) लोकार्पण करेंगे। मेट्रो की सेवा भोपाल के विकास को नई गति देगी। लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी। रोजगार के अवसर खुलेंगे। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर लोगों को यातायात की सुविधा देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने ये बातें कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अमृत 2.0 परियोजना के कार्यों का भूमिपूजन व स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुई कहीं। उधर सीएम ने कहा, स्थानीय निकाय लोकतंत्र की नर्सरी हैं। जब इनमें अच्छे काम होंगे तो स्वत: ही प्रदेश व देश आगे बढ़ेंगे।
सीएम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, मुकदमे से घिरे राहुल गांधी बेशर्मी से बोलकर दुनिया में देश का अपमान कर रहे हैं। वे उनके नाना और दादी समेत परिवार के लोगों के हाथ से सरकार जाने से परेशान हैं, इसलिए यह सब कर रहे हैं। देश की तरक्की देखी नहीं जाती।