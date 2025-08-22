भोपाल की रफ्तार तेज करेगी मेट्रो… अक्टूबर में दौड़ेगी

Bhopal Metro Big Update: राजधानी के लोगों को अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) लोकार्पण करेंगे। मेट्रो की सेवा भोपाल के विकास को नई गति देगी। लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी। रोजगार के अवसर खुलेंगे। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर लोगों को यातायात की सुविधा देंगे।