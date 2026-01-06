6 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी के इन 4 जिलों में छुट्टी घोषित, 42 जिलों में शीतलहर-कोहरे का अलर्ट

School Holidays Declared Due to Cold: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 4 जिलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। वहीं, 42 जिलों में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 06, 2026

mp weather

फोटो सोर्स- पत्रिका

School Holidays Declared Due to Cold: मध्यप्रदेश में पिछले चार दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को सुबह से ही कोहरा छाया। हालांकि, नौ बजे के आसपास कोहरा छंट गया। मगर ठिठुरन बरकरार रही। उज्जैन,ग्वालियर, भिंड और मऊगंज जिलों में शीतलहर को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर, मौसम विभाग ने 42 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।

चार जिलों में छुट्टी घोषित

शीतलहर को देखते हुए उज्जैन,ग्वालियर, भिंड और मऊगंज जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

  • मऊगंज में शीतलहर के चलते जिले में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश 7 से 9 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। तीन दिनों तक स्कूलों में कक्षाएं नहीं संचालित होंगी। इस दौरान शिक्षक स्कूलों में आएंगे और अन्य शिक्षकीय कार्य करेंगे।
  • ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ियां 7 जनवरी को बंद रहेंगे।
  • भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना के निर्देश पर सभी शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई., माध्यमिक शिक्षा मंडल समेत अन्य सम्बद्ध विद्यालयों नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए 7 और 8 जनवरी की छुट्टी घोषित की है।
  • उज्जैन में शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों में 7 जनवरी की छुट्टी घोषित कर दी है।

इन 42 जिलों में ठंड का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति घना कोहरा और छतरपुर में अतिघने कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। राजधानी भोपाल में घने कोहरे के साथ शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मध्यम कोहरा- विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर

राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, मैहर, शहडोल और नरसिंहपुर जिलों में मध्यम कोहरे के साथ कोल्ड रहने की संभावना है।

06 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इन 4 जिलों में छुट्टी घोषित, 42 जिलों में शीतलहर-कोहरे का अलर्ट

