एमपी के इन 4 जिलों में छुट्टी घोषित, 42 जिलों में शीतलहर-कोहरे का अलर्ट

School Holidays Declared Due to Cold: मध्यप्रदेश में पिछले चार दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को सुबह से ही कोहरा छाया। हालांकि, नौ बजे के आसपास कोहरा छंट गया। मगर ठिठुरन बरकरार रही। उज्जैन,ग्वालियर, भिंड और मऊगंज जिलों में शीतलहर को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर, मौसम विभाग ने 42 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।
शीतलहर को देखते हुए उज्जैन,ग्वालियर, भिंड और मऊगंज जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति घना कोहरा और छतरपुर में अतिघने कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। राजधानी भोपाल में घने कोहरे के साथ शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मध्यम कोहरा- विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर
राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, मैहर, शहडोल और नरसिंहपुर जिलों में मध्यम कोहरे के साथ कोल्ड रहने की संभावना है।
