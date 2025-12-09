अब सड़क किनारे के हिस्से होंगे पक्के, लगेंगे ‘पैविंग ब्लॉक’

MP News: एमपी के भोपाल शहर की सड़कों से उड़ती धूल ने वायु प्रदूषण को चिंताजनक स्तर तक पहुंचा दिया है। बीते दिन राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 183 दर्ज किया गया। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने लगभग 38.25 करोड़ रुपए की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। यह प्रस्ताव अब मंजूरी के लिए नगर निगम आयुक्त के पास भेजा गया है। योजना के क्रियान्वयन का मुख्य फोकस धूल पर नियंत्रण पाना है, जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने शहर में खराब वायु गुणवत्ता का प्रमुख कारण बताया है। शहर में 1200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की हालत खराब है।