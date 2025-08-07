अब नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर, सीधे आपके घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि यात्री वाहन और माल वाहन से 2 हजार 474 करोड़ रुपए केवल चार संभागों, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से वसूलना है। सरकार यह टैक्स क्यों नहीं वसूल पा रही है। सरकार का जो प्रथम अनुपूरक था वह लगभग 2 हजार 335 करोड़ 36 लाख 80 हजार 898 रुपए का था। विधायक भवंरसिंह शेखावत ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी नहीं बैठते हैं, ऐवजी काम करते हैं। वे बाहर ही परमिट आदि का ठेका ले लेते हैं। विधायक दिनेश गुर्जर ने फिर से चैक पोस्ट शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चैकपोस्ट नहीं होने से तस्करी बढ़ रही है।