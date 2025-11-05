दंग रह गए भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, शाकाहारी किचन में था…

Bhopal Railway Station inspection भोपाल स्टेशन पर रेलवे सलाहकार समिति के निरीक्षण में मिली खामियां
MP News: भोपाल रेलवे स्टेशन(Bhopal railway station) का निरीक्षण करने पहुंचे जोनल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की टीम वेंडर्स की मनमानी देखकर दंग रह गई। शाकाहारी सामग्री निर्माण का बोर्ड लगाकार वेंडर्स ने किचन में अंडा रखा हुआ था। प्लेटफार्म के टॉयलेट में कुंडी नहीं थी और शौचालय को अघोषित गोदाम में तब्दील कर दिया गया था। समिति सदस्यों ने सभी खामियों को रेकॉर्ड कर इसे रेलवे प्रबंधन को सौंपने की बात कही है।
समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव, नीतेश लाल सहित अन्य ने यात्री सुविधाओं के लिए स्टेशन पर मौजूद इंतजामों का परीक्षण किया। सदस्यों ने सबसे पहले वेटिंग एरिया का निरीक्षण किया गया, यहां एसी व नॉन एसी क्षेत्र में प्रतीक्षा करने वाली यात्रियों के लिए टीवी उपलब्ध नहीं था। आगे बड़ा ओर शौचालय देखा जिसमें गंदगी थी यहां कई दरवाजों में कुंडी नहीं थी, इससे महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शौचालय का इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जा रहा था और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क भी लिया जा रहा था।
आईआरसीटीसी द्वारा संचालित कैफे का भी निरीक्षण किया। यहां किचन में शाकाहारी भोजन बन रहा था और अंडे रखे हुए थे। साफ-सफाई का भी पालन नहीं किया जा रहा था। बासी व ठंडी पूरियां किचन में रखी हुई थीं। सदस्यों ने इस संबंध में कैफे मैनेजर से पूछा तो वह संतोष जनक जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा प्लेटफार्म पर भी जो फूड स्टॉल है वहां भी भोजन सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई।
