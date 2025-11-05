दंग रह गए भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, शाकाहारी किचन में था…

समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव, नीतेश लाल सहित अन्य ने यात्री सुविधाओं के लिए स्टेशन पर मौजूद इंतजामों का परीक्षण किया। सदस्यों ने सबसे पहले वेटिंग एरिया का निरीक्षण किया गया, यहां एसी व नॉन एसी क्षेत्र में प्रतीक्षा करने वाली यात्रियों के लिए टीवी उपलब्ध नहीं था। आगे बड़ा ओर शौचालय देखा जिसमें गंदगी थी यहां कई दरवाजों में कुंडी नहीं थी, इससे महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शौचालय का इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जा रहा था और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क भी लिया जा रहा था।