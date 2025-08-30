नए शहर में शिफ्ट होगा पुराने भोपाल का बाजार, ऐसा बनेगा एक और ‘न्यू मार्केट’

MP News: पुराने भोपालके भीड़ भरे क्षेत्रों में संचालित बाजार स्मार्ट सिटी के एबीडी प्रोजेक्ट में जयपुर मॉडल के तहत शिफ्ट होंगे। पुराने शहर के बाजार नए शहर में शिफ्ट होने के दौरान अपनी मूल पहचान बनाए रखें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। टीम इसी आधार पर अध्ययन व सर्वे करेगी। पुराने शहर से दवा, किराना, कपड़ा और सर्राफा बाजार को शिफ्ट करने की योजना है। बता दें कि, जयपुर का बापू बाजार अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। यहां हस्तशिल्प के साथ-साथ पारंपरिक राजस्थानी वस्तुओं की खरीदारी के लिए देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। भोपाल में प्रस्तावित बी-न्यू मार्केट की परिकल्पना भी कुछ इसी तरह से की गई।
सुनियोजित लेआउटः जयपुर के पुराने बाजार सुनियोजित ग्रिड पैटर्न पर बने हैं। सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे भीड होने पर भी यातायात नहीं रुकता।
समरूपताः दुकानों का डिजाइन और आकार एक जैसा है, जिससे संगठित और सुंदर रूप दिखता है।
एकीकृत सुविधाएं: जयपुर के बाजारों में पार्किंग, शौचालय और अन्य सुविधाएं व्यवस्थित ढंग है। यह ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए सुविधाजनक हैं।
ऐतिहासिक विरासत का संरक्षणः जयपुर मॉडल में बाजारों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित रखते हुए आधुनिकीकरण किया गया है।
अतिक्रमण हटानाः यातायात की समस्या को कम करने के लिए नियमित रूप से बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है।
एबीडी में स्मार्ट हाट के पास बनेगा बाजारः सांसद आलोक शमों व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया में 99 प्लॉट तय हुए हैं। यहां सुव्यवस्थित स्मार्ट हाट विकसित है। इसी के आसपास बाजार बनेगा।
पुराने बाजार में भी बढ़ेंगी सुविधाएं: कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि टीटी नगर में पुराने बाजार का एक हिस्सा शिफ्ट होगा तो यहां जगह बनेगी। फिर यहां भी पार्किंग समेत अन्य जनउपयोगी सुविधाएं विकसित की होंगी ताकि पुराने बाजार की रौनक बनी रहे।
सांसद बोले- स्मार्ट सिटी में लोकल फॉल वोकलः सांसद आलोक शर्मा ने कहा-स्मार्ट सिटी में लोकल फॉर बोकल की तर्ज पर काम होगा। स्थानीय लोगों को जगह मिले इस पर फोकस होगा।