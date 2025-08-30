नए शहर में शिफ्ट होगा पुराने भोपाल का बाजार, ऐसा बनेगा एक और ‘न्यू मार्केट’

MP News: पुराने भोपालके भीड़ भरे क्षेत्रों में संचालित बाजार स्मार्ट सिटी के एबीडी प्रोजेक्ट में जयपुर मॉडल के तहत शिफ्ट होंगे। पुराने शहर के बाजार नए शहर में शिफ्ट होने के दौरान अपनी मूल पहचान बनाए रखें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। टीम इसी आधार पर अध्ययन व सर्वे करेगी। पुराने शहर से दवा, किराना, कपड़ा और सर्राफा बाजार को शिफ्ट करने की योजना है। बता दें कि, जयपुर का बापू बाजार अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। यहां हस्तशिल्प के साथ-साथ पारंपरिक राजस्थानी वस्तुओं की खरीदारी के लिए देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। भोपाल में प्रस्तावित बी-न्यू मार्केट की परिकल्पना भी कुछ इसी तरह से की गई।