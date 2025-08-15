एमपी में बनेगी एक लाख किमी सड़कें और 500 ब्रिज-फ्लाईओवर, सीएम का बड़ा ऐलान

MP Roads- मध्यप्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत लोग राष्ट्रीय पर्व पर उत्साह और उमंग से लबरेज नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया जिसे लाइव टेलीकास्ट किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम ने अनेक अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 5 सालों में एक लाख किलोमीटर सड़कें और 500 रेलवे ओवरब्रिज व फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।