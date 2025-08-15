एमपी में बनेगी एक लाख किमी सड़कें और 500 ब्रिज-फ्लाईओवर, सीएम का बड़ा ऐलान

MP Roads- मध्यप्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत लोग राष्ट्रीय पर्व पर उत्साह और उमंग से लबरेज नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया जिसे लाइव टेलीकास्ट किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम ने अनेक अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 5 सालों में एक लाख किलोमीटर सड़कें और 500 रेलवे ओवरब्रिज व फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए शहीदों और बलिदानियों के त्याग व समर्पण को याद किया उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को आदरांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की माटी ऐसे अनगिनत जननायकों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने मां भारती की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया।
आमजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में सड़क और ओवरब्रिज व फ्लाईओवर निर्माण पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आगामी पांच वर्ष की कार्ययोजना बताई और कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 5 सालों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत पथ का निर्माण करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश में एक लाख किलोमीटर लंबी सड़कों और 500 रेल ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने मजरा-टोला सड़क योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुदूर बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए इस योजना में 30 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है।