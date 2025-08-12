एमपी में बड़े स्कूल में चली गंदी फिल्म, क्लास में लगी एलईडी स्क्रीन पर पोर्न देखते रहे स्टूडेंट

School News- मध्यप्रदेश में एक बेहद हैरतअंगेज मामला सामने आया है। प्रदेश के राजगढ़ के एक बड़े स्कूल में क्लास में गंदी फिल्म चली। यहां लगी एलईडी स्क्रीन पर स्टूडेंट पोर्न देखते रहे। राजगढ़ के पीएमश्री स्कूल में यह घटना घटी। पोर्न मूवी देख रहे एक स्टूडेंट ने इसका वीडियो बना लिया जोकि वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि जब पोर्न मूवी चल रही थी उस वक्त क्लास में कोई टीचर नहीं था। स्कूल की एलईडी पर स्टूडेंट द्वारा पोर्न मूवी देखने की बात सामने आने पर हर कोई क्षुब्ध है। स्कूल स्टूडेंट के परिजन इस घटना से बेहद नाराज हैं और मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बाल कल्याण समिति राजगढ़ ने डीईओ और स्कूल के प्राचार्य को नोटिस देने की बात कही है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।