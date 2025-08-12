12 अगस्त 2025,

मंगलवार

राजगढ़

एमपी में बड़े स्कूल में चली गंदी फिल्म, क्लास में लगी एलईडी स्क्रीन पर पोर्न देखते रहे स्टूडेंट

School News- मध्यप्रदेश में एक बेहद हैरतअंगेज मामला सामने आया है। प्रदेश के राजगढ़ के एक बड़े स्कूल में क्लास में गंदी फिल्म चली।

राजगढ़

deepak deewan

Aug 12, 2025

Students kept watching porn on LED screen in a big school in MP
Students kept watching porn on LED screen in a big school in MP

School News- मध्यप्रदेश में एक बेहद हैरतअंगेज मामला सामने आया है। प्रदेश के राजगढ़ के एक बड़े स्कूल में क्लास में गंदी फिल्म चली। यहां लगी एलईडी स्क्रीन पर स्टूडेंट पोर्न देखते रहे। राजगढ़ के पीएमश्री स्कूल में यह घटना घटी। पोर्न मूवी देख रहे एक स्टूडेंट ने इसका वीडियो बना लिया जोकि वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि जब पोर्न मूवी चल रही थी उस वक्त क्लास में कोई टीचर नहीं था। स्कूल की एलईडी पर स्टूडेंट द्वारा पोर्न मूवी देखने की बात सामने आने पर हर कोई क्षुब्ध है। स्कूल स्टूडेंट के परिजन इस घटना से बेहद नाराज हैं और मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बाल कल्याण समिति राजगढ़ ने डीईओ और स्कूल के प्राचार्य को नोटिस देने की बात कही है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

राजगढ़ के सुठालिया के पीएमश्री स्कूल में स्टूडेंट ने एलईडी स्क्रीन पर पोर्न फिल्म देखी। एक दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट गंदी फिल्म देखते रहे। एक स्टूडेंट ने इसका वीडियो बना लिया जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मामले की जांच के आदेश

घटना सामने आने के बाद स्कूली स्टूडेंट के अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने गुस्सा जताया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी शिकायत पहुंचाई गई है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यावरा विकासखंड अधिकारी दिलीप शर्मा को यह जांच सौंपी गई है।

बाल कल्याण समिति देगी नोटिस

राजगढ़ की बाल कल्याण समिति ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। समिति अध्यक्ष साकेत शर्मा ने स्कूल में क्लासरूम में स्टूडेंट द्वारा पोर्न मूवी देखने को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। समिति ने स्कूल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने की बात कही है। दोनों अधिकारियों के जवाब आने के बाद समिति आगे की कार्रवाई करेगी।

Published on:

12 Aug 2025 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में बड़े स्कूल में चली गंदी फिल्म, क्लास में लगी एलईडी स्क्रीन पर पोर्न देखते रहे स्टूडेंट

