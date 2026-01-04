एमपी की बहादुर बहन, छोटे भाई को बचाने कुत्ते से भिड़ गई 8 साल की बहन

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले के खिलचीपुर में आवारा कुत्ते के हमले में दो बच्चे घायल हुए हैं। घटना सेमरिया क्षेत्र के वार्ड नंबर-3 की है जहां घर के बाहर खेल रहे एक 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। छोटे भाई पर कुत्ते के हमला करते ही आवाज सुनकर 8 साल की बड़ी बहन कुत्ते से भिड़ गई और करीब 3 मिनट तक कुत्ते से संघर्ष कर भाई को बचाया। आवारा कुत्ते के हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।