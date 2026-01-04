एमपी की बहादुर बहन, छोटे भाई को बचाने कुत्ते से भिड़ गई 8 साल की बहन

brave sister saves brother from stray dog attack
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले के खिलचीपुर में आवारा कुत्ते के हमले में दो बच्चे घायल हुए हैं। घटना सेमरिया क्षेत्र के वार्ड नंबर-3 की है जहां घर के बाहर खेल रहे एक 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। छोटे भाई पर कुत्ते के हमला करते ही आवाज सुनकर 8 साल की बड़ी बहन कुत्ते से भिड़ गई और करीब 3 मिनट तक कुत्ते से संघर्ष कर भाई को बचाया। आवारा कुत्ते के हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया गया है कि मजदूर सुरेश राव के बच्चे 5 साल का क्रिश और 8 साल की लीजा रविवार को अपनी बुआ के घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता आया और क्रिश पर झपट पड़ा। क्रिश दर्द से चिल्लाया तो बड़ी बहन लीजा आवारा कुत्ते से भिड़ गई और करीब 3 मिनट तक कुत्ते से लड़कर भाई को बचाया। कुत्ते के हमले से 5 साल के क्रिश के सिर में गंभीर चोट आई है जिसमें से आ रहे खून को रोकने के लिए बहन लीजा ने तुरंत अपनी टी-शर्ट उतारी और छोटे भाई के सिर में बांध दी।
बच्चों पर कुत्ते के हमला करने पर हुए शोर को सुनकर परिजन बाहर आए और आवारा कुत्ते से बच्चों को बचाया। आवारा कुत्ते के हमले में दोनों भाई-बहन को चोटें आई हैं जिन्हें परिजन तुरंत खिलचीपुर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें खिलचीपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं ब्यावरा में भी दो युवकों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। यहां कुत्ते के हमलों में मुकेश पिता शिवराम (26) कटारियाखेड़ी और गजेंद्र पिता रघुवीर सिंह (27) निवासी रायपुरिया घायल हुए हैं।
