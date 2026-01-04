जयपुर-जबलपुर हाईवे के टोल पर विवाद, जाम में फंसा रहा मंत्री का काफिला

टोलकर्मी के साथ मारपीट में पुलिस ने 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि संजय राजपूत मलावर के धुर्ला गांव के दुर्गेश दांगी की कार लेकर भोपाल की तरफ जा रहा था। दुर्गेश ब्यावरा में दुकान चलाता है। टोल नाके पर टोलकर्मी ने टोल टैक्स मांगा। संजय ने टोल टैक्स नहीं दिया तो कर्मचारी ने कार खड़ी करवा ली। संजय ने कार मालिक दुर्गेश दांगी को फोन लगाकर सूचना दी। इस दौरान टोल कर्मी विश्राम गुर्जर से उसकी तीखी बहस हुई। जिसके बाद वो बगैर टैक्स दिए बैरियर तोड़कर कार निकाल रहा था, तभी टोल कर्मी विश्राम गुर्जर सहित अन्य टोल कर्मियों ने उसके साथ धक्कामुक्की की। इसके बाद संजय ने दोबारा फोन कर दुर्गेश को टोल नाके बुलाया। दुर्गेश अपने 18- 20 साथियों के साथ टोल नाके पर पहुंचा, भीड़ पहुंचने से विवाद की स्थिति बन गई और इसी दौरान दुर्गेश और उसके साथियों ने टोलकर्मी विश्राम गुर्जर के साथ मारपीट कर दी।