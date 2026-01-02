पैसों की बारिश और काले जादू की सिद्धियां पाने बच्चे की देने वाले थे नरबलि, पुलिस ने बचाया

गिरफ्तार आरोपी बाबा सुरेन्द्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित 6 माह से अपने घर को छोड़ चुका था। वह खुद को तंत्र क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त बाबा बताता। उसने रामपाल को बताया था कि वह तंत्र विद्या से धनवर्षा करवा सकता है। जमीन में गढ़े सोने का पता लगा सकता है। रामपाल, शुभम उर्फ लव यादव जो एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों सुरेंद्र की बातों में आ गए। ग्राम लाल तलाई के रहने वाले धनसिंह बड़ोले से संपर्क किया। धनसिंह ने सनावद के ग्राम खंगवाड़ा के नाबालिग बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई। इसके बाद शुभम, सुरेन्द्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित बाबा ने 10 दिसंबर को बच्चे का अपहरण किया। पुनासा के किराए के कमरे में रखकर लगातार 22 दिन तक नग्न कर उस पर सिंदूर लगाकर नींबू की माला पहनाई जाती थी, काला कपड़ा ओढ़ाया जाता था।