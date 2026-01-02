2 जनवरी 2026,

खरगोन

पैसों की बारिश और काले जादू की सिद्धियां पाने बच्चे की देने वाले थे नरबलि, पुलिस ने बचाया

mp news: 10 दिसंबर को रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ था बच्चा, 22 दिन तक तांत्रिक व आरोपियों ने रखा भूखा-प्यासा।

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Jan 02, 2026

tantra mantra

tantra mantra (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तंत्र-मंत्र से पैसों की बारिश कराने और काले जादू की सिद्धियां पाने के लिए एक बच्चे को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। आरोपी तांत्रिक व उसके तीन अन्य साथी बच्चे को 22 दिन तक भूखा प्यासा बंधक बनाए रखे लेकिन वो उसकी नरबलि दे पाते इससे पहले ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और बच्चे की जान बचा ली। पुलिस ने बच्चे को आरोपियों से सुरक्षित बचाकर परिजन को सौंप दिया है। बच्चे को अगवा करने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

10 दिसंबर को गायब हुआ था बच्चा

शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को सनावद क्षेत्र के 2 अज्ञात व्यक्ति नवोदय विद्यालय रोड पर ग्राम खंगवाड़ा फाटे के पास से 6 वर्षीय बालक का घर के बाहर खेलते समय अपहरण कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आरोपियों को पकड़ना जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही बच्चे के सकुशल होने को लेकर भी पुलिस चिंतित थी। बड़वाह, मंडलेश्वर, बेड़िया व बलकवाड़ा थाने की पुलिस सहित साइबर सेल, एफएसएल, फिंगरप्रिन्ट टीम, डॉग स्क्वॉड, पुलिस कंट्रोल रूम व पुलिस लाइन में पदस्थ दल को बालक की सर्चिंग में लगाया। लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार 31 दिसंबर को बच्चे का सुराग लगा।

घर के बाहर मिली थी नग्न तस्वीर और नींबू की माला

एसपी ने बताया 31 दिसंबर को बालक के घर के बाहर बच्चे की नग्न तस्वीर जिस पर नींबू की माला चढ़ी थी व एक नींबू की माला व एक डायरी जिसमें चार-पांच व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे बरामद हुई। उक्त घटना से यह स्पष्ट हुआ कि नाबालिग का किसी काले जादू, तंत्र क्रिया या धन वर्षा आदि की तांत्रिक क्रिया के लिए अपहरण किया गया। जांच बाद सामने आया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए डायरी में चार-पांच व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नंबर लिखे थे, जिनका घटना से कोई संबंध नहीं निकला।

हुलिया बदलकर पुलिस ने रखी निगरानी

गठित पुलिस टीम ने मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर संदिग्ध ग्राम अटूटखास के शुभम उर्फ लव यादव पर निगरानी रखी। शुभम किसी तंत्र क्रियाओं, धनवर्षा एवं काला जादू की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक बच्चे की तलाश कर रहा था। पुलिस टीम ने हुलिया बदला और शुभम की गतिविधियों पर नजर रखी। परिणामस्वरूप यह तथ्य सामने आया कि संदिग्ध शुभम उर्फ लव यादव तंत्र बाधा को दूर करने वाले किसी बाबा के संपर्क में था, जो पुनासा में किराए का कमरा लेकर छुप कर रह रहा है।

नरबलि से पहले तांत्रिक के कब्जे से छुड़ाया बच्चा

पुनासा में बाबा के किराए के कमरे के आसपास पुलिस ने रैकी की। रात्रि में बाबा बच्चे को साथ में लेकर आता दिखा। पुलिस की भनक लगने पर बाबा भागने लगा। पुलिस ने बच्चे को सकुशल अपने कब्जे में लिया और बाबा सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया। इसके बाद अन्य आरोपी शुभम उर्फ लव यादव व रामपाल नरवरे को पकड़ा।

पैसों की बारिश और काले जादू की सिद्धियां पाना चाहते थे

गिरफ्तार आरोपी बाबा सुरेन्द्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित 6 माह से अपने घर को छोड़ चुका था। वह खुद को तंत्र क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त बाबा बताता। उसने रामपाल को बताया था कि वह तंत्र विद्या से धनवर्षा करवा सकता है। जमीन में गढ़े सोने का पता लगा सकता है। रामपाल, शुभम उर्फ लव यादव जो एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों सुरेंद्र की बातों में आ गए। ग्राम लाल तलाई के रहने वाले धनसिंह बड़ोले से संपर्क किया। धनसिंह ने सनावद के ग्राम खंगवाड़ा के नाबालिग बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई। इसके बाद शुभम, सुरेन्द्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित बाबा ने 10 दिसंबर को बच्चे का अपहरण किया। पुनासा के किराए के कमरे में रखकर लगातार 22 दिन तक नग्न कर उस पर सिंदूर लगाकर नींबू की माला पहनाई जाती थी, काला कपड़ा ओढ़ाया जाता था।

ये आरोपी गिरफ्तार

  1. लव उर्फ शुभम प्रदीप यादव ग्राम अटूट खास थाना धनगांव खंडवा : अपने ऊपर धनवर्षा करने व बाधाओं को दूर करने के लिए बच्चे का अपहरण करने वाला।
  2. अंकित उर्फ सुरेंद्र उर्फ पिंटू जीवन बघेल निवासी ग्राम बीजापुर थाना मूंदी : तांत्रिक क्रिया करने वाला बाबा व बच्चे का अपहरण करने वाला।
  3. रामपाल मानसिंह नरवे निवासी डोंगरगांव थाना धनगांव जिला खंडवा : अंकित का तांत्रिक क्रियाओं में सहयोगी।
  4. धनसिंह हबू निवासी अंजरूद : बच्चे को अपहरण के लिए चिन्हित करने वाला।

Published on:

02 Jan 2026 10:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / पैसों की बारिश और काले जादू की सिद्धियां पाने बच्चे की देने वाले थे नरबलि, पुलिस ने बचाया

