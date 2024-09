दुष्कर्मी को चौराहे पर लाकर जिंदा जला दें, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान

दुष्कर्मी को चौराहे पर लाकर जिंदा जला दें, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान

भोपाल•Sep 24, 2024 / 07:18 pm• deepak deewan

Pandit Pradeep Mishra asked to burn alive those who rape girls एमपी के सीहोर के अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बच्चियों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देने को कहा। धमतरी में चल रही कथा में उन्होंने दुष्कर्मियों को चौराहे पर लाकर जिंदा जलाने की सजा देने को कहा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुष्कर्मियों को रावण बताया जिसे सख्त दंड देना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने की बात का समर्थन किया।