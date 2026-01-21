21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती, 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश

Illegal mining business in MP-भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में विशेष अभियान

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 21, 2026

Illegal mining business in MP-

Illegal mining business in MP-Demo Pic

Illegal mining business in MP- एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती की जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में विशेष अभियान चलाकर इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनिज कारोबार सहित समाज विरोधी अन्य गतिविधियों को सख्ती से रोकने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि वे ऐसी कार्रवाई करें जिससे इस तरह की गतिविधियों में संलग्न लोगों के हौसले पस्त हों और भविष्य में इस तरह के अपराध नहीं हो। उन्होंने कलेक्टर और एस.पी को संयुक्त बैठक करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर एक्शन लेने निर्देशित किया।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, जिलों के कलेक्टर और एसपी तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेसिंग में सीएम अनुराग जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरूद्ध अपराधों की सख्ती से रोकथाम और ऐसे मामलों में पीड़ित पक्षकारों को निर्धारित अवधि में राहत राशि वितरित किए जाने के निर्देश दिए।

प्रदेश में 1900 से अधिक गुम बालिकाओं को बरामद किया

बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि प्रदेश में 1900 से अधिक गुम बालिकाओं को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध की रोकथाम के लिए विद्यालयीन स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया गया है। ड्रग फ्री इंडिया अभियान के तहत अगले 3 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना
भोपाल
ladli-behna-yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 08:35 pm

Published on:

21 Jan 2026 08:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती, 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, कलेक्टर को हटाया, दो आईएएस को किया इधर से उधर

Ashoknagar Collector Aditya Singh removed and called to Bhopal
भोपाल

5 साल तक किया पति का इंतजार, नहीं आया तो पत्नी ने दी जान

bhopal
भोपाल

एमपी को एक और राज्य की राजधानी से जोड़ेगी यह उड़ान, एयरवेज ने दिखाई रुचि

New flight connecting Rewa to Raipur considered
भोपाल

एमपी में अधिकारियों के अवकाश पर बड़ा अपडेट, कांफ्रेंस में मुख्य सचिव के विशेष निर्देश

Special instructions from the Chief Secretary on officers' leave in MP
भोपाल

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम–2026 में एमपी की सौर ऊर्जा उपलब्धियां की केंद्रीय मंत्री ने की सराहना

MP solar energy achievements praised at the World Economic Forum – 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.