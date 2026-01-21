एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती, 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश

Illegal mining business in MP- एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती की जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में विशेष अभियान चलाकर इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनिज कारोबार सहित समाज विरोधी अन्य गतिविधियों को सख्ती से रोकने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि वे ऐसी कार्रवाई करें जिससे इस तरह की गतिविधियों में संलग्न लोगों के हौसले पस्त हों और भविष्य में इस तरह के अपराध नहीं हो। उन्होंने कलेक्टर और एस.पी को संयुक्त बैठक करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर एक्शन लेने निर्देशित किया।