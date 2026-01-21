एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती, 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश

Illegal mining business in MP-Demo Pic
Illegal mining business in MP- एमपी में अवैध खनन कारोबार पर सख्ती की जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में विशेष अभियान चलाकर इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनिज कारोबार सहित समाज विरोधी अन्य गतिविधियों को सख्ती से रोकने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि वे ऐसी कार्रवाई करें जिससे इस तरह की गतिविधियों में संलग्न लोगों के हौसले पस्त हों और भविष्य में इस तरह के अपराध नहीं हो। उन्होंने कलेक्टर और एस.पी को संयुक्त बैठक करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर एक्शन लेने निर्देशित किया।
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, जिलों के कलेक्टर और एसपी तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेसिंग में सीएम अनुराग जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरूद्ध अपराधों की सख्ती से रोकथाम और ऐसे मामलों में पीड़ित पक्षकारों को निर्धारित अवधि में राहत राशि वितरित किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि प्रदेश में 1900 से अधिक गुम बालिकाओं को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध की रोकथाम के लिए विद्यालयीन स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया गया है। ड्रग फ्री इंडिया अभियान के तहत अगले 3 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग