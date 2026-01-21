एमपी में अधिकारियों के अवकाश पर बड़ा अपडेट, कांफ्रेंस में मुख्य सचिव के विशेष निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी मुख्य सचिव अनुराज जैन ने समीक्षा की। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना, एनआरएलएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सहित केन्द्र प्रवर्तीत योजनाओं और निर्माण कार्यों को समय अवधि में पूरा करने को कहा जिससे आवंटित राशि लेप्स नहीं हो। सीएस अनुराग जैन ने कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारियों के अवकाश के संबंध में अहम निर्देश भी दिए। सीएस अनुराग जैन ने कहा कि जिला पंचायत के सीईओ के अवकाश पर जाने पर स्थानीय व्यवस्था करने को कहा जिससे कार्य लंबित नहीं रहें। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गयी और सिंगल विलेज में 31 मार्च तक शतप्रतिशत नल से जल पहुचाने के निर्देश दिए गए।