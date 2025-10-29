Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Stree Deh Se Aage: मां वो पेड़ है जिसके फल उसकी अगली पीढ़ियां खाती हैं- डॉ. गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी की पुस्तक 'स्त्री : देह से आगे' पर विशेष संवाद के दौरान स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और उसकी महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार साझा किए...।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 29, 2025

Stree Deh Se Aage

Photo Source- Patrika Input

Stree Deh Se Aage: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने बुधवार को भोपाल में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद किया। संवाद करते हुए डॉ. गुलाब कोठारी ने कहा कि मां पेड़ की तरह होती है जो कभी अपने लिए नहीं जीती बल्कि हमेशा दूसरों के लिए जीती है कभी अपने बच्चों के लिए तो कभी अपने पति के लिए तो कभी अपने सास-ससुर के लिए। इसलिए वो साधारण नहीं है और उसके बगैर समाज या देश कैसा होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है।

'मां वो पेड़ है जिसके फल उसकी पीढ़ियां खाती हैं'

‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर हुए विशेष संवाद के दौरान डॉ. गुलाब कोठारी ने कहा कि सृष्टि का एक नियम है जो बीज अपने फल खाना चाहता है वो पेड़ नहीं बन सकता। बीज को पेड़ बनना है ये उसकी सार्थकता है और बिना पेड़ बने सड़ जाना है मर जाना है तो उसके जीवन का अनर्थ है। लेकिन पेड़ बनने के लिए हर बीज को जमीन में गड़ना पड़ेगा। ये बीज ही मां है जो फल लगाती है लेकिन कभी खुद नहीं खाती, उसके फल उसकी अगली पीढ़ियां खाती हैं। उसकी छाया में उसके बच्चे पलते बढ़ते हैं। मैंने कभी आज तक किसी मां को अपने लिए जीते नहीं देखा इसलिए वो कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती है।

'स्त्री के बिना पुरूष कभी पूरा नहीं हो सकता'

डॉ. गुलाब कोठारी ने ‘स्त्री: देह से आगे’ विशेष संवाद कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया कि स्त्री के बिना पुरूष कभी पूरा नहीं हो सकता। वही ब्रह्म को पुरुष के शरीर से लाकर उसे अपने शरीर में आहूत करती है और उसका निर्माण करती है। स्त्री ही है जो उस आहूत किए हुए ब्रह्म को संस्कारित करती है और फिर बाद में वही उस पुरुष के साथ मोक्ष गामी होती है। इस तरह से पुरुष के जीवन चक्र भी स्त्री के हाथ में होता है और उसी के साथ पूरा होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Stree Deh Se Aage: मां वो पेड़ है जिसके फल उसकी अगली पीढ़ियां खाती हैं- डॉ. गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

साइबर जागरूकता रन का शुभारंभ, सीएम मोहन ने झंडी दिखाकर रवाना की रैली, साइबर अपराध पर लगाम को लेकर बड़ा दावा

Run For Cyber ​​Awareness
भोपाल

एमपी में कलेक्टर-एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर लगी रोक, इतने महीने नहीं होगा कोई ट्रांसफर

Transfers Ban in MP
भोपाल

स्त्री देह से आगे: स्त्री की ‘दिव्यता’ बहुत बड़ी है, इसे समाज के साथ खुद स्त्री को भी समझना होगा- कोठारी

Stree Deh se Aage Gulab Kothari patrika group Editor in Chief Bhopal
भोपाल

एक ही ‘पोलिंग बूथ’ पर होगा पूरे परिवार का नाम, SIR प्रक्रिया शुरू

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

अगले 48 घंटे में ‘मोंथा’ दिखाएगा रौद्र रूप, भारी बारिश की चेतावनी, IMD Alert जारी

MP Weather Update Montha impact and three system active over mp heavy rain IMD Double Alert Red and Orange
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.