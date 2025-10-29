Stree Deh Se Aage: मां वो पेड़ है जिसके फल उसकी अगली पीढ़ियां खाती हैं- डॉ. गुलाब कोठारी

‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर हुए विशेष संवाद के दौरान डॉ. गुलाब कोठारी ने कहा कि सृष्टि का एक नियम है जो बीज अपने फल खाना चाहता है वो पेड़ नहीं बन सकता। बीज को पेड़ बनना है ये उसकी सार्थकता है और बिना पेड़ बने सड़ जाना है मर जाना है तो उसके जीवन का अनर्थ है। लेकिन पेड़ बनने के लिए हर बीज को जमीन में गड़ना पड़ेगा। ये बीज ही मां है जो फल लगाती है लेकिन कभी खुद नहीं खाती, उसके फल उसकी अगली पीढ़ियां खाती हैं। उसकी छाया में उसके बच्चे पलते बढ़ते हैं। मैंने कभी आज तक किसी मां को अपने लिए जीते नहीं देखा इसलिए वो कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती है।