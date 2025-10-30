पेड़ बनने के लिए बीज को जमीन में गाड़ना होता है, मां है वही बीज: गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 'स्त्री: देह से आगे…' विषय विवेचन कार्यक्रम में बोलते हुए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी स्त्री के दायित्व और भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि, जो बीज अपने फल खाना चाहता है, वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए बीज को जमीन में गाड़ना पड़ता है। मां भी वही बीज है, जो जमीन में गड़कर पेड़ बनती है। मां साधारण हस्ती नहीं हो सकती।