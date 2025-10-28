Patrika LogoSwitch to English

Patrika Keynote 2025: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- एआई के दुरुपयोग से ‘निजता’ का हनन न हो, इसके लिए सरकार बना रही ‘फ्रेमवर्क’

Patrika Keynote 2025 : पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में भोपाल के पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 28, 2025

Patrika Keynote 2025: पत्रिका (Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में संवाद श्रृंखला पत्रिका KEYNOTE आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ। इसी कार्यक्रम में डॉ. गुलाब कोठारी की मौजूदगी में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एआई के दुरुपयोग से किसी की निजता का हनन नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एआई पर बात करते हुए कहा कि ऐसा है कि एआई तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस टूल है। अब अपन अगर ये चाहे कि एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंगस, आईओटी, ब्लॉकचेन... ये जीवन में आए नहीं। ये तो संभव नहीं है। ये तो हम इंडस्ट्री 4.0 में प्रवेश करके ये उसका पार्ट है। जब स्टीम आया था तब भी लोगों ने कहा स्टीम आ रहा है। चैलेंज आया। उसके बाद बिजली आई इस संसार में तब भी चैलेंज आया कि बिजली आई तो फिर पंखी बनाने वाले का क्या होगा? फिर कंप्यूटर आया तब भी चैलेंज आया। रुका तो कोई नहीं ना। तो रुकेगा ये भी नहीं। लेकिन आपने सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुविधा भी है।

प्राइवेसी का भी हनन नहीं करें- अर्जुन राम मेघवाल

आगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया अब वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं लेकिन कोई तमिलियन है वहां बैठा है। तो जो भाषणी टूल है वो जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं वो तमिल में सुन लेगा तो सुविधा भी है रुकेगा तो नहीं। अब इसका दुरुपयोग नहीं हो और किसी के स्वतंत्रता का हनन भी नहीं करे। प्राइवेसी का भी हनन नहीं करे। किसी के व्यक्तित्व का भी हनन नहीं करे। इसके लिए फ्रेमवर्क बनाने में सरकार लगी हुई है।

Updated on:

28 Oct 2025 05:41 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:41 pm

