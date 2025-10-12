एमपी में 50 से ज्यादा जगहों पर उड़ेंगे विमान और हेलीकॉप्टर, छोटे शहरों में भी मिलेगी हवाई सेवा

Planes and helicopters will fly over more than 50 locations in MP (Photo-ANI)
Planes and helicopters - मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का जबर्दस्त विस्तार किया जा रहा है। अभी यहां 8 एयरपोर्ट और 230 हेलीपैड हैं। भविष्य की दृष्टि से इन्हें और बढ़ाया जा रहा है। भोपाल में ट्रैवल मार्ट 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 3 विभिन्न सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहे हैं। इससे बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और टूरिस्ट स्पॉटों में भी हवाई सेवा मिल सकेगी। कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचने के लिए बनाई योजना से प्रदेश के चार दर्जन से ज्यादा जगहों पर विमान और हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे।
सीएम मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, बड़े मंदिरों, राष्ट्रीय उद्यानों व अन्य टूरिस्ट स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा शुरु की गई है।
सीएम मोहन यादव के मुताबिक सेक्टर-1 में मेसर्स ट्रेंस भारत एविनेशन हवाई सेवा संचालित करेगी। इसमें अलीराजपुर, भोपाल, बुरहानपुर, बड़वानी, इंदौर, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, जबलपुर, उज्जैन के लिए हवाई सफर की सुविधा मिलेगी।
इसी के साथ भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर को सेक्टर-2 में जोड़ा गया है।
वहीं सेक्टर-3 में मेसर्स जेट सर्वे एविनेशन हवाई सफर की सुविधा देगा। इसमें चित्रकूट, जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल, इंदौर के बीच हवाई उड़ानें संचालित की जाएंगी।
तीन विभिन्न सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरु हो जाने से जहां अनेक छोटे शहर लाभान्वित होंगे वहीं प्रदेश के सभी 8 एयरपोर्ट पर विमान उड़ेंगे। इस प्रकार नई योजना से प्रदेश के करीब 50 शहरों में विमान और हेलीकॉप्टर उड़ेंगे।
