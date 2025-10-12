एमपी में 50 से ज्यादा जगहों पर उड़ेंगे विमान और हेलीकॉप्टर, छोटे शहरों में भी मिलेगी हवाई सेवा

Planes and helicopters - मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का जबर्दस्त विस्तार किया जा रहा है। अभी यहां 8 एयरपोर्ट और 230 हेलीपैड हैं। भविष्य की दृष्टि से इन्हें और बढ़ाया जा रहा है। भोपाल में ट्रैवल मार्ट 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 3 विभिन्न सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहे हैं। इससे बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और टूरिस्ट स्पॉटों में भी हवाई सेवा मिल सकेगी। कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचने के लिए बनाई योजना से प्रदेश के चार दर्जन से ज्यादा जगहों पर विमान और हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे।