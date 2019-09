भोपाल नाव हादसे से दुखी हुए पीएम मोदी, बोले- मैं मृतकों के परिजनों के साथ

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह हुए नाव हादसे से सभी दहल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि वे मृतकों के परिजनों के दुख में उनके साथ हैं।

The capsizing of a boat at Khatlapura Ghat in Bhopal is saddening. In this hour of grief, our thoughts are with the families of those who lost their lives: PM @narendramodi