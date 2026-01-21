21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पीएम नरेंद्र मोदी ने जैकेट की जेब में ऐसा क्या रखा कि हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट कर दिया वीडियो…

PM Narendra Modi- पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का मुंह मीठा कराकर जेब में रख लिया टिश्यू पेपर

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 21, 2026

पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का मुंह मीठा कराया

पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का मुंह मीठा कराया

PM Narendra Modi- नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की थी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नितिन नबीन का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'मिलेनियल' बताते हुए कहा कि पार्टी से जुड़े मुद्दों में वह मेरे बॉस हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इसके बाद टिश्यू पेपर से हाथ साफकर उसे अपनी जेब में रख लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना का वीडियो अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया है।

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले उनकी ताजपोशी के लिए आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए अध्यक्ष की तारीफ की।उन्होंने कहा कि एक तरह से नितिन भी 'मिलेनियल' हैं। वह ऐसी पीढ़ी से हैं जिसने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी हैं और आज एआई जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में भी माहिर है।

नबीन में युवाओं जैसा उत्साह

प्रधानमंत्री ने कहा, नबीन में युवाओं जैसा उत्साह भी है और उनके पास काम का बहुत लंबा अनुभव भी है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान नितिन नबीन को अपना बॉस भी बताया। उन्होंने कहा मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और इस नाते पार्टी से जुड़े मुद्दों में नबीन मेरे बॉस हैं। इस दौरान पीएम ने भाजपा की सफलता में पूर्व पार्टी अध्यक्षों की मेहनत की भी सराहना की।

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज ये पदभार संभाल रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने चुपचाप अपने जैकेट की जेब में रख लिया पेपर

नितिन नबीन के अध्यक्ष चुने जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाया। नबीन का मुंह मीठा कराने के बाद पीएम ने ​एक टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछे। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह पेपर चुपचाप अपने जैकेट की जेब में रख लिया। एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना का वीडियो अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-
"स्वच्छता आदत से बनती है, आदेश से नहीं"

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना
भोपाल
ladli-behna-yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पीएम नरेंद्र मोदी ने जैकेट की जेब में ऐसा क्या रखा कि हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट कर दिया वीडियो…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस का गजब कारनामा…’गवाह कम पड़े तो ‘चाय वाले’ को ही बनाया गवाह…’

Bhopal police
भोपाल

MP के राजनेताओं के विवादित बयानों पर धर्म गुरु सख्त, ऐसा कठोर हो दण्ड कि थर-थर कांप जाएं नेता

MP Politicians Controversial Statements
Patrika Special News

स्विट्जरलैंड में नए लुक में नजर आए सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में होंगे शामिल

CM Mohan Yadav seen in a new look in Switzerland
भोपाल

7 फेरे लेने के बाद सिर्फ ’15 दिन’ साथ रहे पति-पत्नी, अब होना चाहते अलग

Divorce
भोपाल

बच्चा बार-बार कान पकड़े तो भूल कर भी न करें इग्नोर, बहरा कर सकता है ये गंभीर इंफेक्शन

OTITIS MEDIA Symptoms in children and elders
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.