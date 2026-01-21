पीएम नरेंद्र मोदी ने जैकेट की जेब में ऐसा क्या रखा कि हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट कर दिया वीडियो…

PM Narendra Modi- नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की थी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नितिन नबीन का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'मिलेनियल' बताते हुए कहा कि पार्टी से जुड़े मुद्दों में वह मेरे बॉस हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इसके बाद टिश्यू पेपर से हाथ साफकर उसे अपनी जेब में रख लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना का वीडियो अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया है।