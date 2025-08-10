10 अगस्त 2025,

रविवार

भोपाल

‘लड़कों के झुंड’ पर निगाह रखेगी सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, होगी सख्त कार्रवाई

MP News: बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अब मनचलों की खैर नहीं। पुलिस ने राजधानी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘ऑपरेशन मजनू’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और मनचलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

सादे कपड़ों में तैनात रहेगी पुलिस

इस अभियान के तहत पुलिस टीम सादे कपड़ों में तैनात रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की या महिला का पीछा करते, अश्लील टिप्पणी करते या छेड़छाड़ करते हुए पाया जाता है, तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिला अपराध रोकने पुलिस की पहल

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, गर्ल्स हॉस्टल के पास- पास लड़कों का झुंड दिखाई देने पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

-18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जागरूक करने महिला सुरक्षा की टीम स्कूल, कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम चलाएगी।

-बच्चों को मोबाइल का उपयोग कम करने, गुड टच, बैड टच के साथ ही घर में प्रताड़ित होने पर पुलिस को सूचना दें।

-स्कूल, कॉलेज में सलाह बाक्स लगाया जाएगा, जिसमें बच्चे अपनी शिकायत डाल सकेंगे।

-लड़कियों और महिलाओं को परेशान करने वाले मनचलों के खिलाफ टीम गठित कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की पहल से न केवल लड़कियों और महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि समाज में भी एक सख्त संदेश जाएगा कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। आम जनता से भी अपील की है कि अगर वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें, जो लड़कियों को परेशान कर रहा हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इस पहल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी। - हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर भोपाल

Published on:

10 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘लड़कों के झुंड’ पर निगाह रखेगी सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, होगी सख्त कार्रवाई

