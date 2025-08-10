‘लड़कों के झुंड’ पर निगाह रखेगी सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, होगी सख्त कार्रवाई

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अब मनचलों की खैर नहीं। पुलिस ने राजधानी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘ऑपरेशन मजनू’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और मनचलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।