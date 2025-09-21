भाजपा में अब ‘पोस्टर वॉर’, गुटबाजी की खुली पोल

MP BJP: पीएम से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश भाजपा के सांसद-विधायकों को पचमढ़ी में अनुशासन और एकता के पाठ पढ़ाऐ। इसके बावजूद एमपी में भाजपा के नेताओं के बीच गुटबाजी बढ़ती जा रही है। इस गुटबाजी का हिस्सा डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक है। इसकी बानगी हाल ही के दिनों में तब खुलकर सामने आ गई, जब मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने के बैनर लगे। तो रीवा में सीएम के स्वागत में लगे पोस्टरों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की फोटो गायब हो गई। इन मामलों से समझिए भाजपा में गुटबाजी…।