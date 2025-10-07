Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बिजली कंपनियों का खेल, बढ़ाकर दे रहे बिल, गलत बिलिंग का हुआ खुलासा

MP News: भोपाल नगर निगमों में बिजली कंपनी के द्वारा बढ़ाकर बिल दिया जा रहा है। बाकी जगहों पर बिजली कंपनियों को जो घाटा हो रहा है वह निगमों से वसूला जा रहा है। रीवा नगर निगम में जब एनर्जी ऑडिट हुआ तो सामने आया है कि वहां बिजली कंपनी 77% तक गलत बिलिंग कर रही है।

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 07, 2025

Electricity Bill

Electricity Bill

MP News:भोपाल नगर निगमों में बिजली कंपनी के द्वारा बढ़ाकर बिल दिया जा रहा है। बाकी जगहों पर बिजली कंपनियों को जो घाटा हो रहा है वह निगमों से वसूला जा रहा है। रीवा नगर निगम में जब एनर्जी ऑडिट हुआ तो सामने आया है कि वहां बिजली कंपनी 77% तक गलत बिलिंग कर रही है। मंत्रालय में सोमवार को नगरीय विकास विभाग की बैठक में यह आरोप रीवा के महापौर अजय मिश्रा ने लगाए। उन्होंने कहा, अब नगर निगमों से वसूली गई यह अतिरिक्त राशि वापस दिलाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि बिल चुकाने की बजाय निगमों को देने की मांग भी रखी गई। वहीं निगमों ने विकास कार्यों के लिए जमीन सीधे नगर निगमों को देने की मांग भी की है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई प्रदेश के समस्त नगर निगम महापौर और कमिश्नर की उपिस्थति में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान रीवा के महापौर मिश्रा ने बिजली कंपनियों द्वारा निगमों के साथ किए जा रहे खेल का बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि निगम ने एनर्जी ऑडिट कराया तो बिजली कंपनी की 77% बढ़ी हुई बिलिंग पकड़ में आ गई है। दूसरे बिल नगर निगम के बिल में जोड़े जा रहे थे। अन्य महापौरों ने भी इस बात का समर्थन किया। साथ ही चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि देने की मांग की।

टैक्स वसूली पर एसीएस ने लगाई फटकार

विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने नगर निगम कमिश्नरों को टैक्स वसूली में धीमी गति को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने निकाय को आत्मनिर्भर बनाने सती से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अफसरों को वोट मांगने नहीं जाना है, इसलिए वे सती कर सकते हैं। सतना नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सतना शहर का जीआईएस सर्वे नहीं हुआ है, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि यहां कितने हाउस होल्ड हैं।

इस पर एसीएस दुबे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको भगवान यह बताने नहीं आएंगे। भवन अनुज्ञा निगम देता है तो उसका पूरा डेटा आपके पास ही होगा। सर्वे भी करा सकते हैं। एसीएस ने जबलपुर ननि कमिश्नर को कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि इतना बड़ा संयंत्र लगा होने के बावजूद कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। उन्होंने खर्च घटाने और आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निकाय अपने रूटीन खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। कई निकायों में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, निकाय इसका खुद आकलन करें।

निगम को दें जमीन

महापौरों ने जमीन हाउसिंग बोर्ड को देने की बजाय निगम को देने की मांग रखी। कहा, कलेक्टर गाइडलाइन की दर से निगम भी राशि जमा करा सकते हैं। इससे विकास कार्य तेज होंगे। लीज फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया भी आसान करने की मांग रखी गई।

नई अवैध कॉलोनियों पर हो सख्त कार्रवाई

महापौरों ने कहा कि पुरानी जो अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल है क्योंकि कॉलोनाइजर प्लॉट या मकान बेच चुका है। इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। इसलिए जो अवैध कॉलोनियां अभी बन रही हैं उन्हें सती से रोका जाना चाहिए। महापौरों ने वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए नियुक्ति के अधिकार भी मांगे ताकि वे प्रोजेक्ट के लिए नियुक्तियां कर सकें। मंत्री विजयवर्गीय ने सभी महापौर से वन-टू-वन चर्चा भी की।

तीन माह में ही क्यों उखड़ जाती हैं सड़कें

एसीएस ने आयुक्तों और अन्य अधिकारियों से पूछा कि निकायों में तीन माह में ही सड़कें क्यों खराब हो जाती हैं? उन्होंने कुछ सड़कों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सड़क बीस वर्ष बाद भी खराब नहीं हुई। निकाय ऐसी सड़कें क्यों नहीं बनाते हैं। सड़कों खराब होने की समय सीमा तय करें और गारंटी पीडियड पर ठेकेदारों से उन्हें दुरुस्त कराएं। उन्होंने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सती से लागू करने के लिए कहा। स्थापना व्यय भी 65 प्रतिशत तक सीमित करने को कहा। एसीएस ने बिजली खर्च कम करने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, ईवी को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल
mp weather heavy rain alert in mp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बिजली कंपनियों का खेल, बढ़ाकर दे रहे बिल, गलत बिलिंग का हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान जाएगी एमपी के इतिहासविदों और विद्यार्थियों की टीम, ये है वजह

Madhya Pradesh news
भोपाल

रात 10 बजे बाद घरों से बाहर नहीं जाना चाहतीं 80% महिलाएं, Night Culture पर क्या बोलीं…

Bhopal City
भोपाल

चांदी के बोलने वाले सिक्के की डिमांड हाई, जानें 5 से 100 ग्राम तक के सिक्कों का भाव

Gold Silver Rate Today
भोपाल

SMS Jaipur जैसे हादसे का इंतजार! भोपाल के अस्पतालों में पहुंची पत्रिका टीम का चौंकाने वाला खुलासा

SMS Jaipur incident
भोपाल

एडवोकेट की भतीजी अपने बॉयफ्रेंड को बनाना चाहती थी करोड़पति, कर दिया बड़ा कांड

bhopal lawyer niece Theft of Rs 2 crore revealed
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.