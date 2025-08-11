11 अगस्त 2025,

एमपी के कॉलेजों में होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम

MP Exams News- मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात कही है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 11, 2025

Preparation of online examinations in colleges of Higher Education Department
Preparation of online examinations in colleges of Higher Education Department (Image: Gemini)

MP Exams News- मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात कही है। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही उन्होंने दो परीक्षाओं के बीच के अंतराल का भी ध्यान रखने को कहा। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में अपार एवं समर्थ कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी विश्व विद्यालयों के रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे।

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर समीक्षा की। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सही क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे। राजन ने उच्च शिक्षा से संबंधित बैठक संचालनालय स्तर पर हर माह लेने को भी कहा।

बैठक में अपार आईडी पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने जिन विद्यार्थियों की 'अपार' आईडी नहीं बनी है, उनकी यह आईडी बनवाने के प्रयास करने को कहा। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों एक माह में उपाधि अपलोड कर देने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने शासन स्तर पर जानकारी पूरे परीक्षण के बाद ही भेजने के भी निर्देश दिए।

स्टूडेंट को ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा

उच्च शिक्षा विभाग की इस अहम बैठक में कॉलेजों की परीक्षाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि स्टूडेंट को ऑनलाइन परीक्षा की सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए आवश्यक तैयारी के निर्देश भी दिए।

अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने अधिकारियों को कॉलेजों की दो परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त अंतर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कॉलेजों में छात्र संख्या में वृद्धि पर भी जोर दिया। अनुपम राजन ने ​कहा कि प्राइवेट व रेग्युलर स्टूडेंट की संख्या वृद्धि की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट को उपयोगी पाठ्यक्रमों की जानकारी देने को भी कहा।

बैठक में स्वयं (SWAYAM) पाठ्यक्रमों से मेपिंग के संबंध में केंद्रीय अध्ययन दल की बैठक, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में पंजीयन की स्थिति, विश्वविद्यालययों में कुल पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली गई। अपार एवं समर्थ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी की।

