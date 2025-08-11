एमपी के कॉलेजों में होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम

MP Exams News- मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात कही है। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही उन्होंने दो परीक्षाओं के बीच के अंतराल का भी ध्यान रखने को कहा। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में अपार एवं समर्थ कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी विश्व विद्यालयों के रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे।