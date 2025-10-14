एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए भी बने प्रस्ताव

Nurse bharti- एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद और 2024 की प्रक्रिया चालू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 1 हजार से ज्यादा नए पदों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में यह बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ करने को कहा। इसके लिए नर्सिंग, एएनएम और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने उपकरणों की खरीदी और विकास कार्यों की भी पड़ताल की।