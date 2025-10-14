Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए भी बने प्रस्ताव

Nurse bharti- एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद और 2024 की प्रक्रिया चालू करने का फैसला लिया है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 14, 2025

Proposals have also been made for new nurse recruitment positions in MP

Proposals have also been made for new nurse recruitment positions in MP- demo pic (AI Generated Image)

Nurse bharti- एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद और 2024 की प्रक्रिया चालू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 1 हजार से ज्यादा नए पदों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में यह बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ करने को कहा। इसके लिए नर्सिंग, एएनएम और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने उपकरणों की खरीदी और विकास कार्यों की भी पड़ताल की।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव और आयुक्त तरुण राठी भी इस अहम बैठक में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि सन 2023 में रिक्त 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग शुरु कर दी गई है। यह प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की है। अधिकारियों ने बताया कि सन 2024 की भर्ती की प्रक्रिया सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद करने का फैसला लिया गया है। इसमें कुल 972 पदों पर भर्ती की जानी है।

स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग संवर्ग के करीब 1260 पदों के लिए भर्ती करने का फैसला लिया है। इसके लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इसी के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही चल रही है। इन महाविद्यालयों में नर्सिंग के करीब 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर (टीचर्स) के कुल 711 पदों (328 + 383) की भर्ती का प्रस्ताव है।

मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि पर चर्चा

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। इनमें सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने के बिंदु भी शामिल हैं।

रीवा जिला चिकित्सालय में 200 बेड उन्नयन के बाद 225 नए पदों की मंजूरी की प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। बुधनी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुबंध पुनरीक्षण और एमपीबीडीसी द्वारा निर्माणाधीन सीसीएचबी भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर चिकित्सा महाविद्यालय में यू जी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा। श्योपुर और सिंगरौली के नए चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 06:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए भी बने प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 48 घंटे ‘पश्चिमी विक्षोभ’ मचाएगा तहलका, 23 जिलों में बारिश Alert जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव आए भोपाल, सरकार और संगठन पर सार्वजनिक रूप से कही ये बात

BJP General Secretary Arun Singh praised the government and organization
भोपाल

सीपीआर देकर ‘भाजपा विधायक’ की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को मिला प्रमोशन

भोपाल

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

WHO also declared Coldrif cough syrup deadly
भोपाल

अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1 लाख 28 हजार पार, जानें आज के ताजा भाव

gold Price Today biggest hike in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.