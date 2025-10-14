एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए भी बने प्रस्ताव

Proposals have also been made for new nurse recruitment positions in MP- demo pic (AI Generated Image)
Nurse bharti- एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद और 2024 की प्रक्रिया चालू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 1 हजार से ज्यादा नए पदों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में यह बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ करने को कहा। इसके लिए नर्सिंग, एएनएम और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने उपकरणों की खरीदी और विकास कार्यों की भी पड़ताल की।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव और आयुक्त तरुण राठी भी इस अहम बैठक में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि सन 2023 में रिक्त 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग शुरु कर दी गई है। यह प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की है। अधिकारियों ने बताया कि सन 2024 की भर्ती की प्रक्रिया सन 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद करने का फैसला लिया गया है। इसमें कुल 972 पदों पर भर्ती की जानी है।
स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग संवर्ग के करीब 1260 पदों के लिए भर्ती करने का फैसला लिया है। इसके लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इसी के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही चल रही है। इन महाविद्यालयों में नर्सिंग के करीब 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर (टीचर्स) के कुल 711 पदों (328 + 383) की भर्ती का प्रस्ताव है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। इनमें सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने के बिंदु भी शामिल हैं।
रीवा जिला चिकित्सालय में 200 बेड उन्नयन के बाद 225 नए पदों की मंजूरी की प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। बुधनी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुबंध पुनरीक्षण और एमपीबीडीसी द्वारा निर्माणाधीन सीसीएचबी भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर चिकित्सा महाविद्यालय में यू जी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा। श्योपुर और सिंगरौली के नए चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
