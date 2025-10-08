बढ़ेगा Tax का बोझ ! पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग पर खर्च करेगा 1 करोड़ रुपए

MP News:एमपी के भोपाल शहर में वीआइपी विजिट व उनके कार्यक्रमों के दौरान की जाने वाली बैरिकेडिंग आमजन को एक करोड़ रुपए की पड़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ बैरिकेडिंग पर एक करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च करने का बजट तय किया है। पीडब्ल्यूडी के चार शहर संभाग है और प्रति संभाग औसतन 25 लाख रुपए खर्च होंगे। आमजन की गाढ़ी कमाई का पैसा लगभग पानी की तरह बहाने की स्थिति है। विभाग ने 21 लाख रुपए की पहली टेंडरिंग भी कर दी है।