Jaipur SMS Fire

बढ़ेगा Tax का बोझ ! पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग पर खर्च करेगा 1 करोड़ रुपए

MP News: बंधित अफसरों के अनुसार विभाग के पास जिले में खुद के करीब 1000 बैरिकेड्स है....

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में वीआइपी विजिट व उनके कार्यक्रमों के दौरान की जाने वाली बैरिकेडिंग आमजन को एक करोड़ रुपए की पड़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ बैरिकेडिंग पर एक करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च करने का बजट तय किया है। पीडब्ल्यूडी के चार शहर संभाग है और प्रति संभाग औसतन 25 लाख रुपए खर्च होंगे। आमजन की गाढ़ी कमाई का पैसा लगभग पानी की तरह बहाने की स्थिति है। विभाग ने 21 लाख रुपए की पहली टेंडरिंग भी कर दी है।

टैक्स का बोझ बढ़ाने जैसा

बंधित अफसरों के अनुसार विभाग के पास जिले में खुद के करीब 1000 बैरिकेड्स है। ऐसे में ठेकेदारों को बैरिकेडिंग के नाम पर एक करोड़ रुपए की राशि देना हैरानी भरा है। राजधानी होने से यहां वीआइपी मूवमेंट बना रहता है, ऐसे में इस तरह का बजट विभाग व आमजन पर टैक्स का बोझ बढ़ाने जैसा ही है।

विभाग तय बजट और स्थिति के अनुसार ही काम करता है। जरूरत के अनुसार संसाधन चाहिए। ऐसे में कई बार वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाए रखना होती है। - संजय मस्के, सीई, पीडब्ल्यूडी

इस साल में अब तक 100 वीआइपी मूवमेंट

जिले में इस साल अब तक 100 वीआइपी मूवमेंट हो चुके हैं। इसमें राजनेता से लेकर फिल्मी व अन्य क्षेत्र की हस्तियां रही है। कुछ के सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए। जिले में सबसे ज्यादा वीआइपी मूवमेंट फरवरी 2025 में इंन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए थे। कई मंत्री व उद्योगपति यहां पहुंचे थे।

कुल मूवमेंट का 60 फीसदी इसी माह हुआ था। जिले में 40 फीसदी अफसर रोजाना वीआइपी ड्यूटी में रहते हैं। कोई बाहर से न भी आए तो स्थानीय स्तर पर मंत्री, मुख्यमंत्री व इसी तरह की वीआइपी ड्यूटी इनकी होती है।

Published on:

08 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बढ़ेगा Tax का बोझ ! पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग पर खर्च करेगा 1 करोड़ रुपए

