लोगों को पानी चाहिए था मिला जहर, राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी-अर्बन मॉडल पर सरकारों को घेरा

पीड़ितों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से नलों से गंदा, बदबूदार पानी आ रहा था। इसकी शिकायत कई बार की गई। उन्होंने बताया कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। समय रहते किसी ने भी कदम नहीं उठाया। इसका खामियाजा इन परिवारों ने भुगता। लगातार दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और कुछ परिवारों ने अपनों को खो दिया। यही नहीं कई घर ऐसे भी हैं, जहां एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा 2-3-4 लोग भी प्रभावित हुए। मौतों का सिलसिला 24वीं जान जानें पर थमा। लेकिन अब भी लोग दहशत में हैं। क्योंकि अब भी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, अब भी नए केस सामने आ रहे हैं।