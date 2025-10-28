धमाकेदार बारिश का अलर्ट: एक साथ दो सिस्टम एक्टिव, अगले 4 दिन 18 जिलों में झमाझम, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

एमपी में एक साथ एक्टिव हुए दो सिस्टम (Photo Source- Patrika)
Rain Alert :मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई पूरी तरह हो चुकी है, बावजूद इसके राज्य में बारिश का दौर जारी है। राज्य में एक साथ दो सिस्टमों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी के चलते आगामी 4 दिन बारिश के साथ-साथ गरज-चमक के आसार हैं। 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर को भोपाल जिले के साथ साथ उत्तर पूर्वी हिस्से के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 6 नवंबर के बाद ठंड प्रदेश में ठंड का दौर शुरु होने की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर में डिप्रेशन बना है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से अगले चार दिन तक बारिश की संभावना है। आज मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का येलो अलर्ट है।
वहीं, 28 और 29 अक्टूबर को उत्तरी के साथ-साथ पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। जबकि, 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वी हिस्से में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल बीते सोमवार को उज्जैन-ग्वालियर समेत 13 जिलों में बारिश हुई। श्योपुर में लगातार दूसरे दिन 2.2 इंच बारिश दर्ज की गई। दतिया में करीब 1 इंच पानी गिरा, जबकि ग्वालियर, रतलाम और सीधी में आधा इंच से ज्यादा बारिश हो गई।
वहीं, मौसम विभाग का मानना है कि, प्रदेश में आगामी 6 नवंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। जब ये सिस्टम लौट जाएगा तब बर्फबारी होना संभव है। ऐसे में 6 नवंबर के बाद से ठंड का असर दिखाई दे सकता है। यानी राज्य में नवंबर के दूसरे सप्ताह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
