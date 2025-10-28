धमाकेदार बारिश का अलर्ट: एक साथ दो सिस्टम एक्टिव, अगले 4 दिन 18 जिलों में झमाझम, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Rain Alert :मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई पूरी तरह हो चुकी है, बावजूद इसके राज्य में बारिश का दौर जारी है। राज्य में एक साथ दो सिस्टमों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी के चलते आगामी 4 दिन बारिश के साथ-साथ गरज-चमक के आसार हैं। 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर को भोपाल जिले के साथ साथ उत्तर पूर्वी हिस्से के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 6 नवंबर के बाद ठंड प्रदेश में ठंड का दौर शुरु होने की संभावना जताई जा रही है।