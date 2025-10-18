धनतेरस पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, भोपाल से इंदौर तक कई हिस्सों का बदला मौसम

Rain Alert : हवाओं की रुख बदलने के साथ-साथ नमी बढ़ने से धनतेरस पर एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। इसी के चलते आज शनिवार को प्रदेश के भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को भी पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहे। जबकि, राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में देर शाम को हल्की बारिश भी दर्ज की गई। इनमें सबसे अधिक धार जिले में सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच हुई बारिश 6 मिलीमीटर रिकार्ड की गई।