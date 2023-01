पढ़ें, किसानों ने खेतों में सडऩे के लिए क्यों छोड़ दी लाखों रुपए की फसल

Submitted by:

मुलताई, पट्टन, भैंसदेही सहित बैतूल क्षेत्र में किसान बहुतायत में पत्ता गोभी का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस साल पत्तागोभी के दाम औंधे मुंह गिरने के कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Cabbage crop getting wasted in the fields