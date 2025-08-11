निर्यात में अव्वल रहा एमपी का यह जिला, दुनियाभर को भा रहे प्रदेश के कपड़े और दवाइयां

Export- मध्यप्रदेश के कपड़े और दवाइयां दुनियाभर के लोगों को भा रहे हैं। इन दोनों सेक्टर के दम पर प्रदेश से निर्यात रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। मध्यप्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66218 करोड़ रुपए का निर्यात किया जोकि अब तक का सबसे ज्यादा है। इस प्रकार मप्र के निर्यात में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रिकार्ड निर्यात से मध्यप्रदेश की रेंकिंग भी सुधरी है। प्रदेश के निर्यात में यह बढ़ोतरी फार्मास्यूटिकल, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों की डिमांड बढ़ने के फलस्वरूप हुई है। प्रदेश का धार जिला निर्यात में अव्वल रहा जहां से मुख्य रूप से गारमेंट और टेक्सटाइल का निर्यात किया गया।