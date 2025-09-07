हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म कर मुस्लिम बनाने के आरोपी के भाई को राइफल एसोसिएशन ने दिया शूटर का दर्जा, मचा बवाल

Shahid Machli- एमपी में एक गंभीर आपराधिक इतिहास वाले बदमाश को राइफल एसोसिएशन ने शूटर का दर्जा दे दिया। राजधानी भोपाल में हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म करने, मुस्लिम बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के आरोपी शाहबर मछली के भाई शाहिद मछली को ख्यातिप्राप्त शूटर का दर्जा दिया गया। मामला सामने आते ही बवाल मच गया है। शाहिद मछली पर कानून का शिकंजा भी कस गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इसका खुलासा करते हुए मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट भी की।