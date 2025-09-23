नोडल अफसर की निगरानी में सुधरेंगी सड़के, नई सड़कों का होगा निर्माण

MP News: प्रदेश के नगरों की मौजूदा और नई बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नगरीय विकास विभाग ने गाइडलाइन बनाई है। सड़कों का नियमित सर्वे किया जाएगा। बारिश के समय गड्ढों की मरम्मत कोल्ड बिटुमिनस मिक्स से की जाएगी। इसके साथ स्वतंत्र एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी असेंसमेंट कराया जाएगा। गाइडलाइन लागू करने और निगरानी के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। इसके साथ नगरीय विकास विभाग में भी एक मॉनीटरिंग सेल गठित होगा। हर महीने सभी निकायों को प्रगति रिपोर्ट विभाग को देना होगी। विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी।