AIIMS भोपाल में रोबोटिक सर्जरी का कमाल, टेढ़ी रीढ़ को कर दिया सीधा

Robotic Surgery :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित देश के प्रसिद्ध एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने एक बार फिर अपने कौशल और तकनीक के दम पर रीढ़ की गंभीर विकृति से परेशान 16 वर्षीय किशोर को नई जिंदगी देने का काम किया है। बता दें कि, किशोर लंबे समय से स्कोलियोसिस जैसी जटिल बीमारी से ग्रस्त था। मरीज की रोबोटिक और आधुनिक न्यूरोमॉनिटरिंग तकनीक से सफल सर्जरी की गई। इलाज के बाद मरीज की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है।