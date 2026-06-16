सीएम के मैसेज की भी मंत्रियों ने की नाफरमानी, भोपाल में ही डटे रहे पर आगे नहीं बढ़ाई फाइलें

MP Transfer- एमपी में तबादलों के मामले में प्रदेश के मंत्रियों ने सरासर लापरवाही ​की। सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav के स्पष्ट संदेश के बाद भी कई विभागों ने आवेदन के लिए प्लेटफार्म विकसित करने में खासा विलंब किया। मंत्री कई दिनों तक भोपाल में ही डटे रहे पर फाइलें आगे नहीं बढ़ाईं। शासकीय सेवकों के तबादलों की सोमवार को अंतिम तारीख निकल गई। उसके पहले मंत्रालय में आधी रात तक तबादलों की फाइलें दौड़ती रहीं। ज्यादातर विभागों में अफसर फाइलें निपटाते रहे। रात 11.35 बजे के आसपास वन, खनिज और पंचायत विकास, एमएसएमई जैसे कई विभाग के आदेश जारी होते रहे। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से सख्त आदेश मिले कि तबादले 15 जून तक ही करने हैं तो कई अधिकारियों ने आधी- अधूरी सूची बनाकर अंतिम दिन शाम को 5 बजे के बाद कई मंत्रियों को प्रेषित कर दी। कुछ मंत्री इससे नाराज हुए कि उन्हें ऐन वक्त पर सूची दी गई, वे इसका कैसे परीक्षण करेंगे।