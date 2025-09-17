Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

डायल-112 में 1500 करोड़ का घोटाला? घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सामने आ गई सच्चाई

MP News: हाल में शुरू हुई पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल-112 की टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर कथित भ्रष्टाचार की ट्रेंड होती पोस्ट पर महकमा बचाव में आया है। सरकार ने मंगलवार को टेंडर प्रक्रिया और डायल-112 के खर्च के हिसाब साझा किए।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 17, 2025

DIAL 112
DIAL 112 (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:मध्यप्रदेश में हाल में शुरू हुई पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल-112(Dial 112) की टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर कथित भ्रष्टाचार की ट्रेंड होती पोस्ट पर महकमा बचाव में आया है। सरकार ने मंगलवार को टेंडर प्रक्रिया और डायल-112 के खर्च के हिसाब साझा किए। पुलिस महकमे ने भी इस पोस्ट को गलत बताया। दरअसल, सोशल मीडिया में कुछ वीडियो पोस्ट के जरिए डायल- 112 में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी साझा की जा रही है।

ये है आरोप

इसमें आरोप है कि जो गाड़ियां 30 से 40 लाख में आती हैं उन्हें एक करोड़ में खरीदा गया। दावा है कि गाड़ियों को कई गुना अधिक दामों में खरीदा गया है। सरकार ने मीडिया में किए जा रहे दावे का खंडन किया है।

ये भी पढ़ें

मिल गई मंजूरी, बदलेगा भोपाल का नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर
भोपाल
Reorganization of tehsils

970 करोड़ के टेंडर में कई मदों पर होगा खर्च

पुलिस विभाग ने बताया कि डायल- 112 के टेंडर 1500 नहीं बल्कि 972 करोड़ के हैं। कुल बजट में 719.75 करोड़ का प्रावधान 1200 फर्स्ट रिस्पांस गाड़ी के संचालन, रख-रखाव और कर्मचारियों के वेतन में होगा। 78.5 करोड़ का प्रावधान स्टेट कमांड सेंटर, 174 करोड़ आइटी इंफ्रास्टक्चर जैसे हार्डवेयर, सॉटवेयर, सर्वर एवं उनके रख-रखाव पर खर्च होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी की 2 बड़ी खदानें उगलेंगी सोना, सिंगरौली के बाद इस जिले की तैयारी
भोपाल
gold mine in madhya pradesh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डायल-112 में 1500 करोड़ का घोटाला? घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सामने आ गई सच्चाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.