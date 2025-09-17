डायल-112 में 1500 करोड़ का घोटाला? घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सामने आ गई सच्चाई

MP News:मध्यप्रदेश में हाल में शुरू हुई पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल-112(Dial 112) की टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर कथित भ्रष्टाचार की ट्रेंड होती पोस्ट पर महकमा बचाव में आया है। सरकार ने मंगलवार को टेंडर प्रक्रिया और डायल-112 के खर्च के हिसाब साझा किए। पुलिस महकमे ने भी इस पोस्ट को गलत बताया। दरअसल, सोशल मीडिया में कुछ वीडियो पोस्ट के जरिए डायल- 112 में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी साझा की जा रही है।