सिंधिया को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जैसे ही किया ट्वीट, यूजर्स ने पूछना शुरु कर दी मन की बात

भोपाल/ बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में आए राजनीतिक भूचाल का असर राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसका कारण ये है कि, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ज्योदिरादित्य सिंधिया के करीबी दोस्त हैं। साथ ही, पायलट और सीएम अशोक गहलोत की अनबन की खबरें आए दिन सुनने में आती रहती है। इसलिए जानकार भी मध्य प्रदेश में घटे घटनाक्रम के बाद राजस्थान में भी किसी राजीतिक हलचल की उम्मीद जता रहे हैं। शोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चाएं गरम हैं। उधर, बीजेपी में शामिल होकर सिंधिया के भोपाल लौटने से कुछ घंटों पहले ही पायलट ने सिंधिया को ट्वीट किया, जिसके बाद यूजर्स ने ही उनके भविष्य के प्लॉन के बारे में पूछकर मीम्स बनाना शुरु कर दिये।

पढ़ें ये खास खबर- मोदी-शाह के संरक्षण में जाने पर दिग्विजय की सिंधिया को शुभकामनाएं, कहा-' आप शाह या निर्मला की जगह लें'





पायलट ने सिंधिया को ट्वीट कर कही ये बात

Unfortunate to see @JM_Scindia parting ways with @INCIndia. I wish things could have been resolved collaboratively within the party.