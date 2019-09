भोपाल। MP संविदा शाला शिक्षक की पिछले दिनों हुई परीक्षा के बाद अब परिणामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिसके तहत अब तक वर्ग 1 का रिजल्ट सामने आ चुका है। वहीं बताया जाता है कि इसी माह के अंत तक वर्ग 2 व वर्ग 3 के परीक्षा परिणाम भी सामने आ जाएंगे।



दरअसल MP व्यापम ( MP संविदा शिक्षक रिजल्ट 2019 ) ने शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी, वहीं MP संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कठिन होने के कारण समय ले रही है।

इसके बावजूद व्यापम के अधिकारी एमपी संविदा शिक्षक रिजल्ट 2019 को जल्द जारी करने में जुटे हुए बताए जाते हैं। ऐसे में यदि आपने भी MP संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा दी है, तो आपको भी जरुर MP संविदा शाला शिक्षक रिजल्ट डेट 2019 का इंतजार होगा।

इसके संबंध में जो सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार MP संविदा शिक्षक रिजल्ट 2019 जल्द जारी कर दिया जाएगा।

MP संविदा शिक्षक रिजल्ट 2019 के तहत सबसे पहले MP संविदा शिक्षक वर्ग 1 रिजल्ट जारी किया जा चुका है।



MP संविदा शिक्षक रिजल्ट 2019 वर्ग 2 :

वहीं दूसरी ओर MP संविदा शिक्षक वर्ग 2 की रिजल्ट डेट 2019 जारी होने की सूचना सामने आ रही है ( MP Samvida Shikshak Varg 2 Result Date 2019 ) लेकिन MP PEB Samvida Shikshak Varg 2 Result 2019 को लेकर एमपी व्यापम ने कोई घोषणा नहीं की है।

जानकारों की मानें तो MPPEB परीक्षा के करीब 3-4 माह में रिजल्ट जारी करता है। पूर्व में माना जा रहा था कि ये परीक्षा परीणाम संभावित जून-जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब जो सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार मप्र संविदा शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2019 इसी माह यानि सितंबर 2019 में जारी किया जाएगा।

एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 2 कटऑफ 2019: MP Samvida Shikshak Varg 2 Cut Off 2019 ...

माना जा रहा है कि शिक्षक वर्ग 2 में उम्मीदवारों की संख्या होने के चलते इसमें प्रतिस्पर्धा भी वर्ग 1 की अपेक्षा अधिक रहेगी है। जिसके चलते एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 2 ( MP Vyapam Samvida Shikshak Varg 2 Cut Off 2019 ) का कटआॅफ एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 1 ( MP Samvida Shikshak Varg 1 Cut Off 2019 )के कटआॅफ से ऊपर जाएगा।

MP संविदा शिक्षक वर्ग 2 भर्ती सम्बंधित जानकारी...

शैक्षणिक योग्यता ( MP Samvida Shikshak Varg 2 2018 Eligibility ) – इस MP Samvida Shala Shikshak Recruitment 2018 में 12 वीं + बीएलएड / स्नातक डिग्री + डीएलएड / डीएड / एमएड अथवा इसके समकक्ष डिग्री होने पर भी मान्य है।

आयु सीमा (Age Limits)- MP Samvida Shikshak Varg 2 Notification 2018 में आयु की योग्यता 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। कृपया आयु में छूट के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखे !

पद का नाम (Name Of Posts) – संविदा शिक्षक ( MP Samvida Shikshak Varg 2 Vacancy MP )

कुल पद शिक्षक संख्या (Total Posts)– 5670 पद



जानें किसे क्या मिलेगी छूट..

अतिथि शिक्षकों के लिए – MP Samvida Shikshak नोटिफिकेशन notification के अनुसार

अतिथि शिक्षकों के लिए कार्यानुभव (Atithi Shikshak) – 200 दिन या 3 साल अपनी सेवा दे चुके हो |



सैलरी (Samvida Shikshak Varg 2 Salary)- इस संविदा शिक्षक भर्ती 2018 में सैलरी 28,080/- प्रतिमाह मिलेगी | ( MP Samvida Shikshak Salary )

नौकरी करने का स्थान – मध्य प्रदेश ( MP Govt Jobs )

वर्ग 2 भर्ती चयन प्रक्रिया (MP Samvida Shikshak Varg 2 Selectioin Process) –

जहां तक नियुक्ति की बात है तो ये सीधी नियुक्ति होने के कारण यहां इन्टव्र्यू नहीं होगा। वहीं नियुक्ति होने में जरूर कुछ समय लग सकता है।

रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले चरण चॉइस फिलिंग का होगा। जिसके चलते सबसे पहले चयनीत अभ्यर्थी आॅनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे।

जिसमें वे अपनी नियुक्ति कहां चाहते हैं ऐसे 3 से 5 जगहों का नाम चॉइस के आधार पर क्रमवार भरेंगे। वहीं बताया जाता है कि चॉइस फिलिंग के बाद रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को चॉइस के अनुसार जगह का वितरण किया जाएगा।

यानि जिसकी रैंक जितनी उपर होगी,उसकी चॉइस को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कम रैंक वाले की चॉइस भी कम प्राथमिकता में रहेगी।



बताया जाता है कि अभी कई जगहों पर शिक्षकों की जगह खाली होने के चलते ट्रांसफर की स्थिति चल रही है। ऐसेे में माना जा रहा है। ट्रांसफर्स के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो सकेगी की कहां कितने पद रिक्त हैं। जिसके बाद ही संविदा शिक्षकों को वहां नियुक्ति दी जा सकेगी।

चॉइस फिलिंग के बाद काउंसलिंग होगी। साथ ही चयनीत उम्मीदवारों के पेपर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके तहत उम्मीदवार जिनका चयन होता है वे तुरंत अपने पेपर तैयार कर लें...

इन पेपर्स को तुरंत कर लें तैयार : IMP Documents ...

जानकारों की मानें तो चयनीत उम्मीदवार वेरिफिकेशन के दौरान काम आने वाले पेपर्स के 3 से 5 बंच बना लें। जो आपके काम आएंगे।

1. आधार कार्ड।

2. जाति प्रमाण पत्र।

3. यदि आरक्षण में हैं तो उससे जुड़े आय प्रमाण पत्र आदि।

4. मूलनिवासी प्रमाण पत्र।

5. अपनी समस्त 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन,पीजी, व अन्य शैक्षणिक मार्कशीट।

6. पेन कार्ड।

7. 3 फोटो।

8. आपका एक्जाम का रोल नंबर।

9. एडमिट कार्ड।

10. संविदा शिक्षक रिजल्ट की कॉपी।

11. अनुभव प्रमाण पत्र।

ऐसे देख सकेंगे अपना संविदा शिक्षक वर्ग 2 का रिजल्ट...

रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करेंगे- click





- अब होम पेज पर दिखने वाले रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

- अब नया स्लाट खुलने पर यहां अपने टेस्ट एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर के अलावा डेटआॅफ बर्थ ( date of birth ) को डालने के बाद नीचे दिए गए सिक्योरिटी कैप्चा को एंटर करें। इसके बाद सर्च आॅप्शन पर क्लिक करेंगे।

- सर्च आॅप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपका परीक्षा परिणाम आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इसे आप प्रिंट या पीडीएफ के रूप में सुरक्षित कर सकेंगे।