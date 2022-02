यूक्रेन में फंसे छात्रों को फ्री टिकट देकर वापस लाने की उठी मांग, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब

यह भी पढ़ें- Bank Of Maharashtra में निकली बंपर भर्ती, 78 हजार तक मिलेगा वेतन, जानिए प्रोसेस



सांसद तन्खा की मांग और केंद्रीय मंत्री का जवाब

Appeal to @DrSJaishankar @JM_Scindia to facilitate earliest return of Indian students from Ukraine Tickets very expensive. Subsidise or allow 1 time free travel. As an MP and lawyer i & many others can help GOI for short fall in special cases. Help #Indian #students #Ukraine