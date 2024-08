Public Holidays: सितंबर के पहले सप्ताह में 2, तो दूसरे में लगातार 4 छुट्टी, बना सकते हैं 3 टूर पैकेज

Public Holidays: सितंबर के महीने में अगर आप भी कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपको खुश कर सकती है..क्योंकि सितंबर 2024 में 9 दिन के सार्वजनिक अवकाश रहेंगे…इनमें 8 छुट्टियों में कर सकते हैं घूमने की प्लानिंग…

भोपाल•Aug 24, 2024 / 01:07 pm• Sanjana Kumar

सितंबर के महीने में 9 दिन रहेगी छुट्टी…

Public Holidays in September 2024: मौसम भी खुशनुमां है और सितंबर महीने का आगाज भी… तो क्यों ना सितंबर में घूमने की प्लानिंग की जाए… या हो सकता है कि आप पहले से ही कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हों, तो आपको बता दें कि सितंबर ( September 2024) के पहले सप्ताह (First week of September Month) में एक साथ 2 और दूसरे सप्ताह (September 2024 Second Week) में एक साथ 4 दिन का और चौथे सप्ताह में फिर 2 दिन का टूर पैकेज बनाकर आप घर से निकल सकते हैं और फुल मस्ती कर सकते हैं।