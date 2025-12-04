4 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हिमाचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

Severe Cold Alert : मध्य प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि, कहीं शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं दिन की तीखी धूप से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग से जानकारी सामने आई है कि,

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

Severe Cold Alert

अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)

Severe Cold Alert :मध्य प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि, कहीं शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं दिन की तीखी धूप से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग से जानकारी सामने आई है कि, गुरुवार से हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिखाई देने लगेगा। यहां तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है।

बात करें बुधवार की तो सूबे के इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में अधिकतम तापमान में 1.5 से 2.6 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। जबकि भोपाल, सागर और ग्वालियर-चंबल संभाग के न्यूनतम तापमान में 1.8 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि नर्मदापुरम में दिन का तापमान 30.7 डिग्री तक पहुंच गया।

धुंध की भी संभावना

वहीं, प्रदेश के कई जिलों जैसे- उमरिया में 8.2, नौगांव, रीवा और राजगढ़ में नौ डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में धुंध छाने की संभावना है।

एमपी के चार महानगरों का मौसम

शहर----------अधिकतम----------न्यूनतम
-भोपाल--------25.4---------------9.2
-इंदौर----------25.8---------------8.4
-ग्वालियर-----25.9---------------14.6
-जबलपुर------26.9---------------10.6

04 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हिमाचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

