एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हिमाचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

Severe Cold Alert :मध्य प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि, कहीं शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं दिन की तीखी धूप से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग से जानकारी सामने आई है कि, गुरुवार से हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिखाई देने लगेगा। यहां तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है।