एमपी के बैंक को हुआ जबर्दस्त मुनाफा, अंशधारक होंगे मालामाल, मिलेगा 4 प्रतिशत लाभांश

Bank News- एमपी का एक बैंक मालामाल हो गया है। इस साल बैंक को जबर्दस्त मुनाफा हुआ। बैंक अब अपने अंशधारकों को भी इसका लाभ दे रहा है। भोपाल अपेक्स बैंक ने इस वर्ष अब तक 139.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। बैंक अपने अंशधारियों को लाभांश देगा। अपेक्स बैंक की वार्षिक साधारण सभा में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि बैंक में इस वर्ष 23 सहायक प्रबंधक, 95 संवर्ग अधिकारियों की भर्ती आइबीपीएस के माध्यम से की जाएगी।