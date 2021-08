बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात होगी सेना, शिवराज ने की पीएम से चर्चा, 1200 से अधिक गांव घिरे हैं बाढ़ में

भोपाल। मध्यप्रदेश के कई जिलों में भीषण बाढ़ से 1200 से अधिक गांव घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत वायुसेना के 5 हेलीकाप्टर लगे हुए हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने मध्यप्रदेश को इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात की। शिवराज ने पीएम मोदी को मध्यप्रदेश में बाढ़ के ताजा हालातों की जानकारी दी। चौहान ने शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, रीवा समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चौहान ने बाढ़ की भयावहता और रेस्क्यू आपरेशन के बारे में बताया। सीएम ने पीएम मोदी से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इधर, मध्यप्रदेश के एक अधिकारी के मुताबिक सेना को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

We have asked for 4 columns of the army so that they are able to rescue the people who are stranded due to the floods. SDRF team is doing good work. 2 ministers are in Shivpuri and are monitoring the situation and are in talks with me: Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh CM pic.twitter.com/YoBnn8sQfc